14,5 milhões para tratar a 'doença dos pezinhos'

Hospital de Santa Maria adquire único medicamento para tratar paramiloidose.

Por João Saramago | 09:42

No combate à 'doença dos pezinhos', o Centro Hospitalar Lisboa Norte, que integra o hospital de Santa Maria, assinou um contrato para a aquisição de 37 200 doses de Tafamidis, no valor de 14,5 milhões de euros. O fármaco (cada embalagem possui 30 cápsulas), é o único contra a paramiloidose. O Tafamidis, aprovado em 2011, permite atrasar a progressão da doença, aumentar a esperança e a qualidade de vida.



A prescrição médica arrancou no Hospital de Santo António, no Porto, e em abril de 2017 estendeu-se ao Centro. A doença tem maior prevalência na Póvoa de Varzim e Vila do Conde, onde vivem 50% dos dois mil portugueses portadores da doença, que poderá estar relacionada com os ataques vikings na Idade Média. No Norte da Suécia, em Piteå, Skellefteå e Umeå, 1,5% da população é portadora da doença. Com os Descobrimentos, a doença chegou ao Brasil e ao Japão, sendo conhecidos 19 focos no mundo.



A paramiloidose é de foro neurológico e não tem cura. Manifesta-se dos 25 aos 35 anos e é transmitida geneticamente. Perda de peso, da sensibilidade e dos estímulos são os principais sintomas.



Brasileiro morre aos 31 anos da doença

A 18 de fevereiro morreu aquele que ficou conhecido como o rosto da 'doença dos pezinhos': o brasileiro Giovane Brisotto (31 anos). Engenheiro cartógrafo, aceitou participar como protagonista no documentário 'O Sentido da Vida', sob a realização do português Miguel Gonçalo Mendes.

Percorreu mais de 50 mil quilómetros por diferentes países onde existem focos da doença, após fazer um transplante do fígado.