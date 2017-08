Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

17 mil escuteiros dão nova vida a Idanha

Acampamento Nacional de Escuteiros foi visitado por Marcelo Rebelo de Sousa.

Por Alexandre Salgueiro | 08:29

Mais de 17 mil escuteiros com idades entre os 6 e os 22 anos, e quase quatro mil voluntários, montaram ontem tenda em Idanha-a-Nova, naquele que é o maior Acampamento Nacional de sempre em Portugal. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou os jovens, tirou várias selfies e também ele se sentiu "com espírito de escuteiro".



Nas encostas do Monte do Trigo está montada uma autêntica cidade provisória composta por mais de 10 mil tendas, dois supermercados, dois restaurantes, 300 oficinas para atividades e uma arena de espetáculos com capacidade para 25 mil pessoas.



"Durante uma semana vamos triplicar o número de habitantes do concelho", diz Ivo Faria, chefe do Corpo Nacional de Escutas. Num evento repleto de atividades, o responsável salienta "a receção ao Presidente da República e a imagem da Virgem Peregrina desde o Santuário de Fátima".



O tema do acampamento, ‘abraçar o futuro’, volta a estar ligado ao ambiente, e "é inspirado pela encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, onde é feita a defesa do desenvolvimento sustentável", explica Ivo Faria. Participam quase 200 escuteiros estrangeiros, oriundos de nove países.