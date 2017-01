19 milhões pelas 35 horas na Saúde

Já a dívida aos fornecedores e os prazos de pagamentos ficaram ‘em linha’ com os do anterior Governo. Adalberto Campos Fernandes anunciou ainda que vai dar ao Estado ‘poderes reforçados’ para ser um regulador ativo no setor do plasma (componente do sangue).

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, revelou esta quinta-feira no Parlamento que a reposição das 35 horas semanais na função pública custaram 19 milhões de euros em 2016 no setor. "O equivalente a 19 dias de funcionamento de um grande hospital de Lisboa ou do Porto", afirmou o governante.Durante a intervenção, o ministro da Saúde revelou que os gastos adicionais em recursos humanos custaram 171 milhões de euros no ano passado. Para além da verba destinada às 35 horas, outros 111 milhões de euros disseram respeito à reposição de salários.O governante assegurou que o Serviço Nacional de Saúde fechou o ano de 2016 com ‘o melhor saldo de sempre’, não revelando o valor e remetendo para o relatório da Direção-Geral do Orçamento, que é publicado na próxima semana.