Saiba como vai estar o tempo esta segunda-feira

O IPMA colocou também os distritos de Leiria, Lisboa e Setúbal devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada, ondas de sudoeste com 04 metros e vento do quadrante sul, com rajadas da ordem dos 80 quilómetros, em especial na faixa costeira.Os distritos de Leiria, Lisboa e Setúbal vão estar sob 'Aviso Amarelo' entre as 12:00 e 21:00.O 'Aviso Amarelo', o terceiro mais grave de uma escala de quatro, indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.O IPMA prevê para hoje no continente céu muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, podendo ser fortes a partir da tarde no litoral oeste a sul do Cabo Mondego, e sendo fracos e pouco frequentes nas regiões do interior.A previsão aponta ainda para a possibilidade de ocorrência de trovoada nas regiões do litoral Centro e Sul a partir da tarde e queda de neve acima de 1200/1400 metros, subindo a cota para os pontos mais altos da Serra da Estrela a partir da manhã.O instituto prevê ainda vento moderado predominando de sueste, soprando moderado a forte no litoral, por vezes com rajadas até 80 quilómetros por hora em especial a sul do Cabo Mondego, e forte nas terras altas com rajadas até 90 quilómetros por hora e subida da temperatura mínima.Quanto ao estado do tempo, em Lisboa e Porto vão oscilar 09 e 14 graus Celsius, em Vila Real entre 02 e 07, em Viseu entre 03 e 09, em Bragança entre -1 e 09, na Guarda entre 01 e 07, em Coimbra entre 09 e 13, em Santarém entre 09 e 14, em Castelo Branco entre 03 e 11, em Évora entre 06 e 14, em Beja entre 07 e 14 e em Faro entre 13 e 18.