Jackpot de 37 milhões na sexta-feira

O próximo sorteio do Euromilhões, sexta-feira, terá um jackpot de 37 milhões de euros, já que esta terça-feira não houve totalistas. Para Portugal vieram três quartos prémios (de 2.901 euros cada), entre outros.O sorteio desta terça-feira tem como chave os números 19, 23, 27, 34 e 49. As estrelas 1 e 11 completam a combinação da chave vencedora.Em jogo, no primeiro prémio, estava um jackpot previsto no valor de cerca de 25 milhões de euros.