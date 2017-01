Jackpot de 71 milhões na terça-feira

4 e 7 completam a combinação da chave vencedora.



A chave premiada do M1lhão desta semana é composta pelo código JVZ 31702.



Nota: esta informação não dispensa a consulta da lista oficial.





O próximo sorteio do Euromilhões, terça-feira, dia 17, terá um jackpot de 71 milhões, já que não houve totalistas no sorteio desta sexta-feira.Para Portugal vieram dois segundos prémios (cerca de 175 mil euros).O sorteio desta sexta-feira do Euromilhões tem como chave os números