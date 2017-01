Fim de semana gelado em todo o país

Pelas 8h30 deste sábado, Bragança registava uma temperatura de -3,9 graus, a mais baixa registada em território nacional. Segundo o site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), nas Penhas Douradas, na Serra da Estrela, o cenário também era gelado – os termómetros marcavam -2,9 graus.

De resto, o frio é geral a todo o território, sobretudo no Interior. Guarda (com mínimas de -2 graus), Viseu (-1) Vila Real (0), Leiria (0), Braga (0) e Évora (1) são, para além de Bragança, os distritos mais afectados pelas temperaturas baixas.

Em Lisboa e Porto, são esperadas para este sábado mínimas de 4 e 3 graus, respectivamente. O Algarve regista as temperaturas mínimas mais altas, 7 graus, e é a única região em que o termómetro vai subir acima de 15 graus durante o dia. Em Lisboa e Porto, as máximas não vão passar dos 13 graus.

O IPMA avisa que o cenário se vai manter nos próximos dias. "Após a passagem da superfície frontal fria durante a noite de 12 para 13 de Janeiro, estabeleceu-se uma corrente de norte que transportou uma massa de ar frio tendo-se verificado uma descida de temperatura, em especial da mínima. Para sábado, dia 14, prevê-se mais uma pequena descida da temperatura que deverá estabilizar nos dias seguintes".

Na próxima semana, o frio continua. "Até meio da próxima semana, a temperatura mínima deverá variar entre -3 e 3ºC, sendo um pouco mais alta, até 7 ºC, na orla costeira. A temperatura máxima deverá variar entre 3ºC previstos para a Serra da Estrela e 13 a 15 ºC previstos para a região do litoral".



"A partir do meio da próxima semana há tendência para uma nova descida de temperatura.

O céu vai apresentar-se pouco nublado ou limpo, o vento será fraco a moderado do quadrante norte, sendo temporariamente moderado a forte nas terras altas, e durante a noite vai haver condições para formação de geada e de gelo".

Na Madeira e Nos Açores, o cenário é menos frio. Para este sábado, as temperaturas nos Açores vão oscilar entre os 18 e os 15 graus, na Madeira a diferença é apenas a máxima, que vai atingir 19 graus.

O que achou desta notícia?







16.7% Muito insatisfeito

16.7%

24.9%

24.9% 41.7%

41.7% 16.7% Muito satisfeito