Além do bastonário da Ordem dos Médicos para o triénio 2017/2019, as eleições de quarta-feira serviam para eleger os órgãos sociais da Assembleia de Representantes, os conselhos regionais do Norte, Centro e Sul e também os conselhos disciplinares e os fiscais.Álvaro Beleza, João França Gouveia, Jorge Torgal e Miguel Guimarães eram os quatro candidatos ao cargo de bastonário, para substituir José Manuel Silva, que esteve à frente da Ordem durante seis anos.Na declaração de derrota, Álvaro Beleza considerou que, apesar de não ser o resultado que esperava, foi positiva a adesão dos médicos a estas eleições, "um sinal inequívoco de mobilização da classe e de força da Ordem dos Médicos".

Miguel Guimarães é o novo bastonário da Ordem dos Médicos, vencendo as eleições com cerca de 70% dos votos e dispensando uma segunda volta, segundo fonte da organização.A mesma fonte adiantou que cerca das 04:00 ainda faltavam contar os votos de Lisboa e que os resultados finais só serão conhecidos depois das 09:30.Miguel Guimarães, especialista em urologia, é atualmente presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos.