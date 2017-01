Sorteio do Euromilhões sem totalistas

O sorteio desta sexta-feira tem como chave os números 17, 20, 28, 45 e 48.



As estrelas 5 e 9 completam a combinação da chave vencedora.



A chave premiada do M1lhão desta semana é composta pelo código KTD 20875



O prémio, no valor de um milhão de euros, saiu a um apostador do distrito do Setúbal.



Nota: esta informação não dispensa a consulta da lista oficial.









O próximo concurso do Euromilhões, de terça, terá um 'jackpot' de 39 milhões de euros em virtude de não ter sido apurado qualquer totalista no sorteio de hoje, informou a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.O segundo prémio vai ser distribuído por dois apostadores que registaram o boletim no estrangeiro e que vão arrecadar, cada um, cerca de 538 mil euros.Com o terceiro prémio foram apurados 10 totalistas, dois dos quais em Portugal, que vão receber, cada um, cerca de 25 mil euros.