Euromilhões de sexta-feira com jackpot de 76 milhões de euros

No quarto prémio acertaram 32 apostadores, quatro dos quais em Portugal, que vão receber, cada um, cerca de 3.180 euros.A combinação vencedora do concurso 27/2017 do Euromilhões, hoje sorteada, é composta pelos números 01- 09 - 24 - 33 - 34 e as estrelas 02 e 06.