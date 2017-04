Morreu Virgílio Varela, o capitão que liderou coluna no golpe das Caldas, em 1974

Libertado no próprio dia, comandou operações militares nas ruas de Lisboa, ainda durante o golpe de Estado que levou à instauração da democracia, como lembra o Manuel Bernardo no seu livro "Marcello e Spínola: a Ruptura. As Forças Armadas e a Imprensa na Queda do Estado Novo. Portugal 1973-1974".Pertenceu à Junta de Salvação Nacional (JSN), que tomou o poder, e pertenceu à 2.ª Divisão do Estado Maior-General das Forças Armadas.Foi membro da Assembleia do MFA até ao 11 de março de 1975, tendo depois sido detido por cerca de 50 dias.Virgílio Canísio Vieira da Luz Varela nasceu a 27-04-1938, em Ponta do Sol, na ilha da Madeira, e tinha os cursos de Transmissões, de Criptólogos e de Estado-Maior (Geral) e o Estágio de Segurança NATO. Cumpriu uma comissão em Angola, nos anos 60.Condecorado com a Medalha D. Afonso Henriques e a de Mérito Militar, em 1981, desempenhou funções no Comando Geral da PSP e foi promovido a coronel em 1994.Nesse ano, numa entrevista à agência Lusa para uma revista sobre os 20 anos da Revolução dos Cravos, Luz Varela recorda como soube que ia ser libertado em 1974 e desconfiou que algo estava para acontecer."No dia 9 de abril, na prisão, veio um soldado oferecer-se para me cortar o cabelo. Achei estranho, não era habitual. Sentei-me na cadeira e o barbeiro sussurrou-me ao ouvido: 'O compadre do meu capitão diz que vai jantar consigo no dia dos seus anos'. O meu compadre era o capitão Alberto Ferreira e sabia bem o dia dos meus anos: 27 de abril", afirmou.Virgílio Luz Varela morreu na terça-feira e o seu corpo estará hoje, a partir das 18:00, em câmara ardente, na Igreja de Santo Condestável, em Lisboa.