Génios da matemática

"Não imaginava chegar à final quanto mais conquistar a medalha de ouro", disse aoMaria Vitória Branco, da EB 2/3 Francisco Torrinha, do Porto, na categoria A (8º e 9º anos). Já Manuel Costa Cabral foi "ao céu" quando ouviu o seu nome como vencedor na categoria B (10º a 12º anos)."É resultado de muito trabalho. Consegui ganhar", referiu o estudante do Colégio Valsassina, de Lisboa. Quanto à categoria júnior, 6º e 7º anos, ganharam a medalha de ouro Francisco Cunha (Coimbra), Tiago Mourão e Tiago Marques, ambos de Santa Maria da Feira

Os melhores alunos de matemática do País estiveram reunidos na Escola Emídio Navarro, em Viseu, para a fase final da 35ª edição das Olimpíadas Portuguesas de Matemática.Nove ganharam medalhas de ouro e conquistaram o passaporte para disputar as olimpíadas internacionais, que se realizam em julho no Rio de Janeiro, Brasil.Henrique Navas, da escola D. Filipa de Lencastre, Lisboa, fez história ao ganhar a medalha de ouro pelo sexto ano consecutivo. Quanto aos restantes, uns ficaram frustrados e outros naturalmente radiantes.