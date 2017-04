Conheça os números do Euromilhões de hoje

A chave sorteada do Euromilhões desta terça-feira é composta pelos números 5, 21, 22, 31 e 49.



As estrelas 2 e 8 completam a combinação que vale o primeiro prémio do sorteio.



Nota: esta informação não dispensa a consulta da lista oficial.

