PCP chama diretor-geral de saúde ao parlamento sobre casos de sarampo

O sarampo é uma doença altamente contagiosa, geralmente benigna mas que pode desencadear complicações e até ser fatal. Pode ser prevenida pela vacinação, que em Portugal é gratuita.



Um surto de sarampo tem afetado desde o início do ano vários países europeus. Francisco George disse mesmo que o País está perante uma "epidemia de sarampo".O sarampo é uma doença altamente contagiosa, geralmente benigna mas que pode desencadear complicações e até ser fatal. Pode ser prevenida pela vacinação, que em Portugal é gratuita.

O grupo parlamentar do PCP apresentou esta terça-feira um requerimento para ouvir na Assembleia da República o diretor-geral de saúde sobre os recentes casos de sarampo registados em Portugal."Entende o grupo parlamentar do PCP que a Assembleia da República não pode alhear-se desta problemática e, neste sentido, requer a presença do diretor-geral de saúde na comissão parlamentar de saúde", lê-se no texto.Em Portugal, desde janeiro de 2017 e até ao fim do dia de segunda-feira, foram registados 21 casos confirmados de sarampo pelo Instituto Ricardo Jorge, havendo outros casos ainda em investigação.