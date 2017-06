Circulação interrompida na Linha Azul do Metro de Lisboa

Em atualização







A circulação na Linha Azul do Metro de Lisboa está interrompida depois de uma passageira cair à linha de comboios na estação do Parque, junto ao Parque Eduardo VII. A mulher acabou por morrer no local.Tudo aconteceu por volta das 08h56. Para já, ainda não está prevista hora para a situação retomar a normalidade.A Linha Azul faz a ligação entre as estações da Reboleira e de Santa Apolónia.