CTT anunciam aumento salarial de até 1% para todos os trabalhadores

Os CTT - Correios de Portugal, operador postal universal em Portugal, atuando também em Espanha e em Moçambique, emprega 12.149 pessoas, das quais 11.702 em Portugal, país onde tem uma rede de 4.297 lojas, das quais 615 próprias, 1.724 em parceria e 1.958 postos de venda de selos, a que se juntam 4.202 agentes Payshop.Em 2016, o lucro dos CTT caiu 13,7% face a 2015, para 62,2 milhões de euros.

Os CTT anunciaram esta quarta-feira a conclusão das negociações salariais com os 11 sindicatos representados na empresa, que culminaram com um acordo que prevê um aumento entre 0,65% e 1% para todos os trabalhadores.Em comunicado, os CTT explicam que as remunerações base mensais de até 1.267,20 euros terão um aumento de 1%, as remunerações entre os 1.267,21 euros e os 1.889,60 euros um aumento de 0,75% e os salários acima dos 1.889,61 euros terão uma atualização de 0,65%.Esta revisão salarial, retroativa a 1 de janeiro de 2017, abrange todos os sindicatos, e será também estendida "a todos os trabalhadores não sindicalizados".