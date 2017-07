Farmacêuticos retiram pré-aviso de greve

Greve estava agendada para 18 e 19 de julho.

Por Lusa | 12.07.17

pub

O Sindicato Nacional dos Farmacêuticos retirou o pré-aviso da greve agendada para 18 e 19 de julho, após ter recebido a garantia do Governo de que a sua reivindicação será levada a Conselho de Ministros no final do mês."A greve foi desconvocada porque o SNF (Sindicato Nacional dos Farmacêuticos) recebeu a garantia do Ministério da Saúde de que 'os diplomas da carreira farmacêutica irão a reunião de Conselho de Ministros no próximo dia 27 de julho'", anunciou hoje a estrutura sindical em comunicado.Os farmacêuticos tinham marcada uma greve para 18 e 19 de julho, e por tempo indeterminado a partir de 01 de agosto, para exigir a imediata publicação da carreira farmacêutica no Sistema Nacional de Saúde (SNS), já negociada com o Governo, e consequente criação de uma carreira para os profissionais em regime de contrato individual de trabalho.O sindicato refere que recebeu do Governo a informação de que "a carreira ficou aprovada na última reunião de secretários de Estado e o facto de só ir a reunião de Conselho de Ministros no próximo dia 27 prende-se exclusivamente com o facto de ser a reunião mensal que tem carácter deliberativo"."O SNF congratula-se com este anúncio do Ministério da Saúde, tendo em consideração que esta era uma pretensão com mais de 20 anos, uma vez que a função dos farmacêuticos no SNS é insubstituível", segundo o Sindicato, apontando "áreas críticas" como análises clínicas e genética humana, aquisição, preparação e distribuição de medicamentos e dispositivos médicos, nomeadamente, medicamentos para o cancro e doenças infeciosas, "com elevado impacto orçamental, que precisam de ser geridas por farmacêuticos, enquanto profissionais altamente qualificados".A estrutura sindical destaca ainda que da aprovação do diploma "não resultará qualquer impacto orçamental", que era "condição 'sine qua non' imposta pelo Governo", apenas a "adequada regulamentação e organização da função" dos farmacêuticos.O protesto tinha o apoio das ordens dos Farmacêuticos e dos Médicos, bem como da Associação Nacional das Farmácias.