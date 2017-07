Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Euromilhões com Jackpot de 36 milhões na sexta-feira

Primeiro prémio ficou sem totalitários.

20:25

O próximo concurso do Euromilhões, a realizar na sexta-feira, terá um Jackpot de 36 milhões de euros, depois de o sorteio desta terça-feira não ter tido qualquer totalista, anunciou esta terça-feira a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML).



Entre os 21 apostadores que acertaram nos números do 4.º prémio, dois são de Portugal e vão receber quatro mil euros, cada um.



A chave sorteada do Euromilhões desta terça-feira é composta pelos números 1,25, 27, 41 e 45.



As estrelas 5 e 7 completam a combinação que vale o primeiro prémio do sorteio.



