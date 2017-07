Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo aprova diplomas que criam carreira de farmacêutico

Medida correspondeu às pretensões do sindicato do setor.

Por Lusa | 13:54

Os diplomas que criam a carreira de farmacêutico foram aprovados, esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, correspondendo às pretensões do sindicato do setor, que chegou a agendar uma greve para este mês.



Os diplomas pretendem autonomizar e enquadrar a carreira de farmacêutico e garantir que os farmacêuticos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) tenham um percurso comum de progressão profissional.



O Sindicato Nacional dos Farmacêuticos chegou a agendar para 18 e 19 deste mês uma greve a exigir a imediata publicação desta carreira, paralisação que acabou por ser desconvocada depois de receber a garantia de que a sua reivindicação seria levada a Conselho de Ministro até ao final de julho.



O Conselho de Ministros aprovou também, na área da saúde, uma autorização para a prorrogação até 30 de novembro do contrato de aquisição de bens e serviços para a gestão e operação do Centro de Conferência de Faturas de medicamentos e meios complementares de diagnóstico do SNS.



Esta prorrogação visa "assegurar a continuidade de funcionamento" do Centro de Conferências de Faturas, que tem sido "um importante instrumento de gestão dos pagamentos", refere o comunicado do Conselho de Ministros.