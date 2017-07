Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portuguesas infetadas com vírus de alto risco

Cancro do colo do útero matou 1300 mulheres em seis anos.

Por André Pereira | 01:30

Entre 2010 e 2015 morreram 1300 mulheres com cancro do colo do útero. O primeiro estudo em Portugal para identificar a gravidade do Vírus do Papiloma Humano (HPV) conclui que 58,1% das mulheres infetadas apresentam genótipos de alto risco, responsáveis em 99,7% dos casos pelo cancro do colo do útero.



No trabalho foram estudadas 152 mulheres jovens vacinadas, sexualmente ativas, com idades compreendidas entre os 14 e os 30 anos. A média de idades é 21.



Segundo os primeiros resultados, referentes ao período entre setembro de 2014 e dezembro de 2016, das 152 mulheres estudadas, 43 (28,3%) apresentavam infeções por HPV. Destas, pode ler-se no artigo publicado pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, 25 (58,1%) estavam infetadas com a versão mais grave, ou seja, os genótipos de alto rico. Os mais comuns são os genótipos HPV 16, 18, 31, 33, 45, 52 e 58.



A infeção pelo HPV é uma das mais comuns transmitidas sexualmente e constitui um problema de saúde pública com elevada morbilidade e mortalidade.



Portugal apresenta uma taxa de vacinação elevada e, desde o início do ano, que o Plano Nacional de Vacinação inclui a vacina nonavalente. Esta protege as mulheres contra 9 tipos diferentes de HPV, responsáveis por cerca de 90 por cento de todos os casos de cancro do colo do útero. A idade recomendada para a vacinação é 10 anos.