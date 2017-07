Seis distritos e 26 concelhos em risco máximo de incêndio

Saiba quais as zonas onde o fogo mais ameaça.

Por Lusa | 07:00

Vinte e seis concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Santarém, Guarda, Coimbra e Castelo Branco estão esta segunda-feira em risco 'máximo' de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



De acordo com o Instituto, estão hoje em risco 'máximo' os concelhos de Loulé, São Brás de Alportel, Tavira, Alcoutim e Castro Marim (Faro), em Marvão, Nisa e Gavião (Portalegre), Abrantes, Mação e Ferreira do Zêzere (Santarém), Vila de Rei, Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova, Sertã, Penamacor, Covilhã e Oleiros (Castelo Branco).



Em risco 'máximo de incêndios estão também os concelhos de Pampilhosa da Serra e Arganil (Coimbra), Guarda, Sabugal, Pinhel, Celorico da Beira, Trancoso e Fornos de Algodres (Guarda).



O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre "Reduzido" e "Máximo".



O cálculo é feito com base nos valores observados às 13h00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.



ÀS 07h00, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) dava conta de 17 incêndios ativos, dois em curso, três em resolução e 11 em fase de conclusão.



Segundo informação disponível na página da Internet da ANPC, às 07h00 dois incêndios no distrito de Castelo Branco mobilizavam quase mil operacionais e obrigaram ao corte de várias estradas.



O incêndio que mais preocupa é o que lavra desde domingo na localidade de Mosteiro de São Tiago, freguesia de Várzea dos Cavaleiros, concelho da Sertã, no distrito de Castelo Branco.



Este fogo, com duas frentes ativa, está a ser combatido por 731 operacionais, com o auxílio de 230 meios terrestres.



Devido ao incêndio, estão cortadas, segundo a ANPC, a Estrada Nacional 224 em Mesão e Cardigos, Estrada Municipal 526-1 em Várzea dos Cavaleiros e a Estradas Municipal 538 em Vale do Pereiro-Vale Junça.



Também no distrito de Castelo Branco, continua por dominar o incêndio em Vale de Coelheiro, freguesia de Santo André das Tojeiras que mobiliza 234 operacionais, com o apoio de 74 veículos.



Por causa deste incêndio estão cortadas a Estrada Nacional 3 e Itinerário Principal (IP) 2 entre Alvaiade e Sarnadas de Ródão e a Estrada Municipal Bugios-Sarnadinha.