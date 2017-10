Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mantém-se Jackpot de 190 milhões no Euromilhões para sexta-feira

Sorteio desta terça-feira ficou sem totalistas.

03.10.17

Não houve totalistas do sorteio desta terça-feira do Euromilhões, pelo que o próximo sorteio, na sexta-feira, terá um Jackpot com o mesmo valor, 190 milhões de euros.



O terceiro prémio vai para 20 apostadores, três dos quais em Portugal, e tem um valor individual de 29.859 euros.



A chave sorteada do Euromilhões desta terça-feira é composta pelos números 6, 24, 32, 48 e 50.



As estrelas 1 e 5 completam a combinação que vale o primeiro prémio do sorteio.



Nota: esta informação não dispensa a consulta da lista oficial.