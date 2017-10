Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Retirado do mercado medicamento para a rinite alérgica

Comercialização foi suspensa e a empresa fará a recolha voluntária do lote afetado.

Um lote do medicamento para a rinite alérgica e urticária Levocetirizina Fair-Med 5mg, da empresa Fair-Med Healthcare GmbH, vai ser retirado do mercado por terem sido detetados resultados fora dos limites de especificação para uma impureza.



Segundo a Autoridade Nacional para o Medicamento (Infarmed), a comercialização foi suspensa e a empresa fará a recolha voluntária do lote n.º E16370A, com validade até setembro de 2019.



Os doentes que utilizem medicamentos do lote indicado não devem interromper o tratamento, mas sim contactar o médico para substituir o lote ou o fármaco por um medicamento alternativo.



O Infarmed acrescenta que as entidades que têm em stock embalagens pertencentes ao lote afetado devem devolvê-las, não as podendo vender, dispensar ou administrar.