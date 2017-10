Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Soflusa diz que ligação fluvial entre Barreiro e Lisboa será normalizada sexta-feira

Estão disponíveis seis navios para assegurar todas as carreiras nas horas de ponta da manhã e da tarde.

22:03

A empresa Soflusa anunciou hoje que a ligação fluvial entre o Barreiro e Lisboa vai regressar à normalidade a partir de sexta-feira, estando disponíveis seis navios para assegurar todas as carreiras nas horas de ponta da manhã e da tarde.



"O navio 'Damião de Goes' saiu hoje do estaleiro, já se encontrando devidamente certificado e pronto a retomar a operação. O navio entrará ao serviço pelas 06:00 do dia 13 de outubro, permitindo à Soflusa repor a normalidade na ligação fluvial do Barreiro/Terreiro do Paço nas horas de ponta", refere a empresa num comunicado enviado à Lusa.



Depois de a empresa ter estado a operar no início da semana com apenas quatro navios, o que causou diversos problemas aos utentes, desde quarta-feira à tarde que estão cinco disponíveis, com a empresa Transtejo a ceder o navio 'Cesário Verde'.



"A empresa aguarda ainda, a todo o momento, pela conclusão da inspeção subaquática do navio 'Jorge de Sena', sendo expectável que o navio retome a operação durante o dia de sexta-feira". Acrescenta.



Fonte oficial da empresa explicou que o navio cedido pela Transtejo vai deixar de ser necessário assim que o 'Jorge de Sena' esteja disponível para entrar ao serviço.



"Ficará, assim, reposta a operacionalidade da frota, com os seis navios necessários a assegurar a ligação Barreiro/Terreiro do Paço nas horas de ponta. A Soflusa agradece a compreensão dos seus passageiros para as dificuldades vividas durante os últimos dias", concluiu.



A Soflusa faz a ligação entre o Barreiro e Lisboa, enquanto a Transtejo é a empresa responsável pelas ligações do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão à capital.