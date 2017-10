Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo dos Açores pede à população para seguir recomendações sobre furacão

Vasco Cordeiro disse que se trata de "preparar para o pior, esperando o melhor".

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, apelou este sábado à população para seguir as recomendações das autoridades em relação ao furacão Ophelia, que deverá passar pelo arquipélago este sábado.



Revelando que há 500 funcionários da administração regional de prevenção nas ilhas, Vasco Cordeiro disse que se trata de "preparar para o pior, esperando o melhor", e salientou que "a prevenção mais eficaz, além daquela que envolve a administração pública regional e local, os serviços municipais de Proteção Civil, os bombeiros", é a que cada um pode fazer, "seguindo as orientações que as entidades competentes emitem".



"O facto dos Açores serem periodicamente assolados por esse tipo de fenómeno não pode nem deve ser um motivo para descurarmos esses cuidados. Cada situação é uma situação em si mesma e, portanto, em cada situação, as pessoas devem seguir o melhor possível, da forma mais eficaz que for possível, as recomendações das autoridades, nomeadamente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores", adiantou Vasco Cordeiro.



O presidente do Governo açoriano visitou esta noite a base de comando avançado do Serviço Regional de Proteção Civil, instalada no quartel dos bombeiros de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel e revelou que "neste momento, andam à volta dos 500 homens da administração regional dos diversos serviços que estão de prevenção" nas ilhas dos grupos central e oriental.



Vasco Cordeiro afirmou que o arquipélago vai estar sujeito a "duas situações distintas que se conjugam, uma frente que conduzirá a uma maior intensidade de precipitação, e o furacão Ophelia que, sobretudo ao nível do vento, também inspira algumas preocupações".



O centro do furacão Ophelia deverá estar às 18:00 de hoje (mais uma hora em Lisboa) a 155 quilómetros de Santa Maria, nos Açores, em categoria 1 (a mais baixa), anunciou Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



O IPMA colocou, entretanto, as sete ilhas dos grupos oriental e central sob aviso vermelho devido à possibilidade de chuva forte.