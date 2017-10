Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinco concelhos do distrito de Faro em risco muito elevado de incêndio

Saiba que temperaturas esperar para este domingo.

12:12

Cinco concelhos do distrito de Faro estão este domingo em risco muito elevado de incêndio, enquanto outros nove municípios portugueses dos distritos de Faro, Beja, Portalegre, Guarda e Bragança estão sob risco elevado.



Segundo o 'site' do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Loulé, Tavira, Castro Marim, Alcoutim e São Brás de Alportel apresentam um risco muito elevado (o segundo mais alto).



Já os municípios de Penamacor, Sabugal e Figueira de Castelo Rodrigo (distrito da Guarda), Freixo de Espada à Cinta e Torre de Moncorvo (Bragança), Almodôvar (Beja), Gavião e Marvão (Portalegre) e Aljezur (Faro) estão em risco elevado.



Há ainda cerca de seis dezenas de concelhos em risco moderado.



O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o reduzido e o máximo.



O cálculo é feito com base nos valores observados às 13h00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.



O IPMA informou que as temperaturas vão subir até aos 30 graus Celsius entre domingo e quarta-feira: prevê-se uma subida da temperatura do ar para valores máximos entre 25 e 30 graus Celsius e humidades relativas do ar inferiores a 40% no período da tarde nas regiões do interior, até 25 de outubro.



O "tempo quente e seco", previsto para a próxima semana, oferece as "condições favoráveis à ocorrência e propagação de incêndios florestais", alertou no sábado a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).



As centenas de incêndios que deflagraram no domingo passado, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram 44 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves, segundo o mais recente balanço.



Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.