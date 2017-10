Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de um quinto das pessoas de baixa por doença este ano estavam aptas para trabalhar

Fonte do Ministério da Segurança Social diz que nem todas as situações podem ser consideradas fraude.

Por Lusa | 21:44

Cerca de 21,5% das pessoas que estavam de baixa por doença entre janeiro e setembro deste ano e que foram chamadas a juntas médicas foram consideradas aptas para trabalhar, revelou à Lusa fonte oficial do Ministério da Segurança Social.



A mesma fonte adiantou, porém, que nem todas as situações podem ser consideradas fraude.



A secretária de Estado da Segurança Social revelou no Parlamento que, até setembro, foram realizadas 224.796 juntas médicas, mais do que em todo o ano de 2014 e tantas quantas as efetuadas em 2015.



Cláudia Joaquim falava perante os deputados das comissões de Orçamento, Finanças e de Trabalho, onde foi apresentado o Orçamento da Segurança Social para 2018.



Fonte oficial do Ministério de Vieira da Silva disse depois à Lusa que, "cerca de 21,5% das verificações efetuadas em 2017 correspondem a situações consideradas aptas para o trabalho".



No Parlamento, a secretária de Estado lembrou que em 2016 já tinha havido um reforço da fiscalização aos subsídios por doença e sublinhou que o serviço de verificação das incapacidades temporárias está "a recuperar de quatro anos de perdas" de recursos.



O ministro do Trabalho, Vieira da Silva, já tinha anunciado que a fiscalização às baixas por doença vai ser melhorada e que haverá novos critérios de controlo para que o combate à fraude seja mais eficaz.