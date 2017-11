Conheça os números do Euromilhões e do M1lhão

Primeiro prémio saiu a um apostador no Reino Unido.

20:54

Nota: esta informação não dispensa a consulta da lista oficial.

O sorteio do Euromilhões desta sexta-feira deu a um apostador do Reino Unido o prémio de 28 milhões de euros. Em Portugal, dois apostadores acertaram no 3º prémio que vai dar a cada português mais de 17 mil euros.A chave sorteada do Euromilhões desta terça-feira é composta pelos númerosAs estrelascompletam a combinação que vale o primeiro prémio do sorteio.A combinação vencedora do concurso 44/2017 do M1lhão, sorteada esta sexta-feira, éO prémio, no valor de um milhão de euros, saiu a um apostador do distrito de Leiria.