Conheça os números do Euromilhões

Já é conhecida a chave vencedora do sorteio desta sexta-feira.

20:50

Já é conhecida a chave do Euromilhões desta sexta-feira. O sorteio determinou os seguintes números para a chave vencedora: 13 - 22 - 29 - 36 - 37. As estrelas são 1 e 9.



Já o vencedor do M1lhão é o número: GPL 13402.