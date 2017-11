Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente do Santander Totta eleito para presidência do Banco Popular Portugal

José Carlos Brito Sítima e Manuel António Amaral Franco Preto foram eleitos como vogais.

Por Lusa | 01:06

O presidente do Santander Totta foi eleito na quarta-feira para a presidência do Banco Popular Portugal, informou esta instituição bancária, através de comunicado colocado na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



O texto dá conta da decisão da assembleia-geral do Banco Popular, instituição que assim prossegue a integração no Santander Totta.



Para completar o mandato em curso 2015/2018, foram eleitos António José Sacadura Vieira Monteiro, como presidente, e José Carlos Brito Sítima e Manuel António Amaral Franco Preto como vogais.



Ao contrário, cessaram funções Carlos Manuel Sobral Cid da Costa Álvares, Pedro Miguel da Gama Cunha, Susana de Medrano Boix e Hugues Victor Albert Pfyffer, respetivamente, como presidente e vogais da administração.