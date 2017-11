Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conheça os números do Euromilhões

Já é conhecida a chave vencedora desta sexta-feira.

21:32

A combinação vencedora do concurso 92/2017 do Euromilhões, sorteada esta sexta-feira, é composta pelos números 20, 26, 35, 36, 42 e pelas estrelas 05 e 12.



Em jogo, no primeiro prémio, está um "jackpot" no valor de 50 milhões de euros.