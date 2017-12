Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bebés de Natal

Casais felizes de Norte a Sul de Portugal com prenda no sapatinho.

Por Ana Borges Pinto | 01:30

Foi ao som de músicas de Natal que a pequena Maria Inês Barata nasceu ontem, de parto normal, passavam 17 minutos das 00h00, no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, sendo o primeiro parto nesta unidade. Com 2,670 quilos e 48 centímetros, a bebé decidiu nascer dias antes do previsto.



"O parto estava apontado para 8 de janeiro, mas entrei em trabalho de parto na véspera de Natal", contou a mãe, Ana Barata, 30 anos. "Vim ao hospital a meio da tarde e disseram-me que podia ir embora, mas pelas 20h00 regressei e já não saí mais", recordou a jovem. O pai, Pedro Barata, de 34 anos, assistiu ao parto. "Foi um momento muito bonito, com a banda sonora natalícia", disse.



O casal, residente no Porto, tem já outra filha, Maria Carolina, de três anos, que passou os últimos dias a querer comprar prendas de Natal para a irmã. "Foi engraçado porque parece que a minha filha mais velha estava a adivinhar", referiu Ana.



De sorriso no rosto, a mãe não esconde a felicidade por ter a pequena Maria Inês nos braços e confessa que gosta de famílias numerosas. Assim, os planos do casal passam pelos quatro filhos. Mas por agora vão aproveitar "a melhor prenda" que podiam ter recebido este ano.

"Daqui para a frente, para assinalarmos o aniversário da Maria Inês, vamos passar a festejar o Natal em família, em nossa casa", concluiu a mãe, que se encontra bem de saúde, tal como a filha. Maria Inês vai também partilhar o dia de aniversário com muitos outros bebés que ‘escolheram’ o dia de Natal para chegarem ao colo dos pais.



Gabriela Magalhães nasceu em Matosinhos e foi um "parto fácil"

Pelas 02h50, o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, recebia a segunda bebé de Natal. Gabriela Magalhães nasceu de parto normal com 3,180 quilos e 49 centímetros. "Foi um parto muito fácil", disse a mãe, Filipa Moreira, de 21 anos. "A bebé foi muito desejada, queríamos dar uma irmã à Margarida, de três anos", contou.



Victória nasceu na ambulância em Caneças

Victória nasceu ontem, às 2h45, numa ambulância dos Bombeiros Voluntários de Caneças, no concelho de Odivelas. O parto ocorreu durante o transporte da mãe para o hospital e o momento ficou registado numa fotografia. "Em 15 anos nesta corporação, nunca tínhamos feito um parto no dia de Natal", disse Tiago Santos, adjunto de Comando dos Bombeiros.



Azael e a irmã vão partilhar aniversário

Passavam 6 segundos da meia-noite de ontem quando Arlete Albuquerque deu à luz o terceiro filho, Azael Albuquerque, no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. O bebé, com 3,600 quilos, nasceu no mesmo dia da irmã de 4 anos, Agnes.



Catarina Vinagre nasceu em Portalegre

Catarina Vinagre é a bebé de Natal no distrito de Portalegre. Nasceu na maternidade da cidade, às 9h05. É o segundo filho de Clara e de Ricardo Vinagre, de Ponte de Sor.



Kaio Barbosa fez surpresa aos pais

Kaio Barbosa deveria nascer no dia 31, mas fez uma surpresa aos pais, Carlos Barbosa e Helena Nogueira, 33 e 29 anos, no Natal. Nasceu com 3,900 quilos, em Coimbra.



Madalena Epifânio é a bebé de Leiria

Madalena Epifânio foi "a melhor prenda de Natal" que os pais, Pedro Epifânio e Andreia Silva, de Torres Novas, poderiam receber. Nasceu com 2,860 quilos, no hospital de Leiria.



Luísa foi a primeira ‘prenda’ em Évora

Luísa Ferreira Teles nasceu às 3h40 de ontem, de parto normal, no hospital de Évora. "Melhor era impossível", disse a mãe, Ana Ferreira, de 32 anos, de Reguengos de Monsaraz.



Nascimento no Natal, batizados na Páscoa

Fernando Ferreira prometeu à avó que se o filho Tiago nascesse no Natal, no hospital de Braga, batizaria o pequeno e a irmã, de 4 anos. Assim, haverá dois batizados na Páscoa.



Enzo nasceu de cesariana no Barreiro

Enzo Alves nasceu às 11h07 de ontem, com 3,500 quilos, no hospital do Barreiro. O parto foi de cesariana, depois de quase dois dias de espera. "Eu não estava a avançar normalmente e por isso tiveram de fazer uma cesariana. Ele é o melhor presente de Natal que podia ter", disse ao CM a mãe, Cristina Alves. Já o pai promete que o próximo Natal terá presentes a dobrar. "De hoje em diante, temos de oferecer prendas de Natal e de aniversário. Foi uma grande espera mas valeu a pena", garantiu Domingos Alves.



Alanis interrompeu a ceia de Natal

Tânia Capela, 37 anos, tinha acabado de se sentar à mesa para começar a ceia de Natal quando as águas rebentaram. Ela e o marido, Bruno Chumbinho, 39 anos, foram para o hospital de Faro onde, pelas 00h10 de ontem, com 2,750 quilos, nasceu Alanis Chumbinho, a primeira filha do casal. O parto estava previsto apenas para 2 de janeiro, mas Alanis antecipou-se ao previsto e acabou por ser a primeira criança a nascer no Algarve este Natal.