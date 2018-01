Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Centros de saúde com horário alargado por causa da gripe

Mil diagnósticos da doença por semana em Lisboa.

Por Francisca Genésio e Tiago Virgílio Pereira | 01:30

Os centros de Saúde da região de Lisboa e Vale do Tejo vão ter horário alargado durante a semana e ao fim de semana a partir de hoje, anunciou ontem Luís Pisco, presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.



Vão estar em horário alargado até 28 de janeiro, 35 unidades de Cuidados de Saúde Primários em dias úteis, 47 ao sábado e 37 ao domingo. Há ainda centros de saúde que estarão abertos 24 horas, como o Serviço de Atendimento Permanente (SAP) de Benavente, o SAP de Coruche e o Centro de Saúde de Mafra.



Luís Pisco garantiu aos jornalistas que os hospitais e centros de saúde da região de Lisboa e Vale do Tejo estão preparados para o pico da gripe, previsto para a próxima semana. "As equipas médicas estão a monitorizar constantemente todas as Unidades de Cuidados de Saúde Primários porque se a procura de cuidados aumentar, iremos reforçar as nossas equipas", explicou o presidente da ARS LVT, acrescentando que "os médicos de família desta região estão a diagnosticar, em média, cerca de mil casos de gripe todas as semanas".

Também a ARS Norte anunciou o alargamento do horário de atendimento em 44 centros de saúde, à semelhança da ARS Algarve, que reforçou o atendimento em três agrupamentos de centro de saúde. Também a ARS Centro decidiu que os centros de saúde de coimbra vão funcionar aos fins de semana durante este mês.



A propósito do pico da gripe, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, apelou ontem ao Ministério da Saúde para que divulgue o tempo real de espera nos hospitais, ajudando os cidadãos a tomar decisões.



Temperaturas negativas

Os distritos da Guarda, Bragança e Viseu vão registar temperatura mínima negativas no dia de hoje. Um cenário que deverá piorar amanhã, com a cidade da Guarda a registar dois graus negativos. A temperatura mínima em Vila Real vai ser igual nos dois dias: 0 graus.



Neve fechou acessos

Caiu neve ontem na Serra da Estrela, o que obrigou ao corte de três troços de estradas de acesso ao maciço central, logo pela manhã. Uma das razões que levou ao encerramento das estradas foi a acumulação de gelo nas vias. Durante a tarde foram encerradas mais duas ligações.



Lisboa dá resposta aos sem-abrigo

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, visitou ontem a Unidade de Atendimento a Pessoas Sem-Abrigo em Lisboa e mostrou-se "satisfeita e tranquila" com a capacidade de resposta da cidade de Lisboa à população sem-abrigo. Face à previsão da descida de temperaturas, os centros de acolhimento temporário vão abrir mais cedo, vai haver um reforço da distribuição de roupa, comida e bebidas quentes e da vigilância das condições de saúde.