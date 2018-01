As histórias de quem perdeu a vida em Tondela

Conheça as vítimas que morreram no incêndio em Vila Nova da Rainha.

Incêndio ocorrido no sábado à noite provocou oito mortos e 38 feridos, entre graves e ligeiros.

Sociedade

"As pessoas nem sempre estão disponíveis para, de repente, virem reforçar as equipas", disse diretora da urgência do CHTS.