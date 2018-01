Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estradas da serra da Estrela reabertas

Nevões podem voltar ainda esta sexta-feira.

12:53

As estradas da serra da Estrela que estavam encerradas desde quinta-feira reabriram esta sexta-feira de manhã ao trânsito, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.



Segundo a fonte, o trânsito foi totalmente restabelecido às 09h45, pelo que já se pode circular "sem restrições" nos troços Piornos/Torre, Torre/Lagoa Comprida, Lagoa Comprida/Loriga e Lagoa Comprida/Sabugueiro.



Para esta sexta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê "possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos até final da tarde, que a ocorrerem serão de neve acima de 800/1.000 metros de altitude, subindo gradualmente a cota para 1.200/1.400 metros".