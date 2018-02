Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Junta de freguesia da Estrela ativa "plano de emergência inédito" devido ao frio

Autarquia refere que se trata de um reforço no âmbito do plano de contingência da Câmara Municipal.

A Junta de Freguesia da Estrela, em Lisboa, vai abrir o Complexo Desportivo da Lapa para receber pessoas em situação de sem-abrigo durante a vaga de frio, ativando assim um "plano de emergência inédito", anunciou esta terça-feira a autarquia.



Num comunicado, a Junta de Freguesia refere que se trata de um reforço no âmbito do plano de contingência da Câmara Municipal de Lisboa.



Além de pessoas em situação de sem-abrigo, aquele complexo está preparado para receber também animais, naquele que é, para o presidente da autarquia, Luís Newton, um "fator diferenciador".



O autarca destacou como principais aspetos diferenciadores o facto de se assegurarem "condições para pernoitar, apoio veterinário para os animais de companhia e apoio médico", além do já tradicional apoio psicossocial.



A autarquia refere ainda que a resposta do Dispositivo Integrado de Apoio aos Sem-Abrigo atualmente existente não contempla a pernoita, nem o acompanhamento dos animais de companhia, o que condiciona a aceitação de ajuda.



"Na maioria das vezes, a população em situação de sem-abrigo não quer ser realojada por causa do seu amigo de quatro patas. Esta resposta não só permite a sua entrada, como também lhe presta cuidados veterinários", refere a Junta de Freguesia no comunicado.



O Complexo Desportivo da Lapa admite pessoas das 19:00 às 24:00. Além da pernoita, as pessoas em situação de sem-abrigo poderão ser atendidas por médicos e enfermeiros, usufruir de consultas de psicologia e, no dia seguinte, fazer a higiene pessoal, tomar o pequeno-almoço e seguir para o Pavilhão Municipal Manuel Castelbranco, na Graça, para almoço.



Esta iniciativa conta com o envolvimento de diversos parceiros.



Entretanto, a Provedoria dos Animais de Lisboa recomendou a todos os que têm animais que os recolham de espaços abertos, designadamente, varandas, quintais, jardins, pátios ou terrenos de outra natureza e que lhes providenciem abrigo e agasalho.



A Provedoria dos Animais refere ainda que existem no "Pavilhão Municipal Manuel Castelbranco, que é o local definido pela CML para acolher os sem-abrigo enquanto existirem condições climatéricas extremas, boxes para cães, bem como alimento para os mesmos".