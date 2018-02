Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sismo de 1,2 na escala de Richter sentido na ilha de São Miguel

Abalo com epicentro a cerca de um quilómetro a oeste da Ribeirinha.

14:40

Um sismo com intensidade de 1,2 na escala de Richter foi registado hoje às 10:54 (hora local, mais uma em Lisboa), na ilha de São Miguel, nos Açores, revelou a Proteção Civil.



"Segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), foi registado às 10:54 um evento com magnitude 1,2 na escala de Richter e epicentro a cerca de um quilómetro a oeste da Ribeirinha, na ilha de S. Miguel", adiantou, em comunicado de imprensa, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA).



De acordo com o CIVISA, "o sismo foi sentido com intensidade máxima II na escala de Mercalli Modificada na Matriz da Ribeira Grande".