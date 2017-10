Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

21,7 milhões de euros de Tamiflu incinerados

Validade do medicamento tem vindo a ser prolongada desde a sua aquisição em 2006 e 2007.

Por Sónia Trigueirão

A reserva nacional de oseltamivir (Tamiflu), avaliada em mais de 21,7 milhões de euros, segundo dados registados no relatório de contas da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) de 2016, vai ser incinerada. Em declarações ao CM, o diretor-geral da Saúde, Francisco George, afirma que os últimos estudos "indicam que o medicamento já não reúne as condições para ser utilizado e que terá de ser destruído".



Francisco George explica ainda que "em 2005 foi decidido constituir uma reserva estratégica deste antiviral e foram adquiridas doses para vacinar cerca de 20% da população, mas a atividade viral foi mais baixa do que o esperado".



O medicamento para o tratamento da gripe das aves, cuja autorização de compra foi dada em 2005, mas cuja aquisição foi feita em 2006 e 2007, está há quase dez anos guardado em contentores no Depósito Geral de Material do Exército, em Alcochete, como reserva nacional para uma eventual epidemia.



O antiviral apenas foi usado em 2009 e no combate a outra doença: a gripe A. Em 2013, as autoridades de saúde informaram que a eficácia do remédio tinha sido prolongada até 2020, mas que o produto iria ser analisado periodicamente.



Inicialmente, o tempo de vida do antiviral era de cinco anos, o que significa que expiraria em 2011. Posteriormente, a validade foi prolongada até 2014 e, em 2013, até 2020. Nesse ano de 2013, o diretor-geral da Saúde, Francisco George, explicou que o prolongamento da validade do oseltamivir (substância ativa do Tamiflu) se devia às excelentes condições de armazenamento do medicamento.



Portugal gastou 22,5 milhões de euros na compra de 2,5 milhões de doses de Tamiflu, mas só terá gasto 64 mil doses. Em 2009, a pandemia de gripe A atingiu 192 mil portugueses.



José Sócrates aprovou compra do remédio em 2005

A Resolução do Conselho de Ministros nº 150/2005, assinada pelo então primeiro-ministro José Sócrates (era ministro da Saúde Correia de Campos), autorizou a despesa para a aquisição do fosfato de oseltamivir.



Na resolução está escrito que este remédio era considerado, "o mais eficaz de entre todos os antivirais licenciados no mundo e existentes no mercado contra o vírus H5N1".



Estudo arrasou com eficácia do remédio em 2014

A Colaboração Cochrane, uma rede internacional de profissionais de saúde de 120 países que analisa e compara ensaios clínicos, revelou em abril de 2014 que o Tamiflu ajudava apenas a ter menos meio dia com sintomas de gripe – de sete para 6,3 dias.



A Roche, cujas vendas de Tamiflu em 2009 atingiram os 2592 milhões de euros, reagiu garantindo a "qualidade e integridade dos dados e provas" que demonstram a eficácia do remédio.



PORMENORES

Infarmed analisa produto

Milhares de doses de oseltamivir estão guardadas em contentores no Laboratório Militar. A validade é determinada pela Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed), que faz análises regulares em que verifica as condições da substância. Ou seja, se o remédio mantém as características de qualidade, eficácia e segurança idênticas às de quando foi adquirido para poder ser usado.



50 especialistas

Numa entrevista publicada no semanário ‘Expresso’, Francisco George, director-geral da Saúde, disse que a compra de oseltamivir foi uma decisão tomada pelo Governo, em 2005, depois de uma reunião com 50 especialistas nacionais e no seguimento de um Conselho Europeu em que todos os países foram aconselhados a comprar.