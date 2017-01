25 mil estudantes à espera de bolsa

A Universidade do Minho, é a instituição com mais bolseiros (5178), seguida da Univerisdade de Lisboa (4860) e a do Porto (4711).

Mais de 25 mil alunos do ensino superior estão à espera que o Estado lhes diga se têm ou não direito a bolsas de estudo para o presente ano letivo. Dos 93 mil estudantes que se candidataram a bolsas de estudo, 26% aguardam ainda pela decisão da tutela, quase quatro meses depois do arranque do ano letivo. Os dados constam do site da Direção-Geral do Ensino Superior, citados esta terça-feira pelo jornal Público.O ano de 2016 regista um crescimento no número de candidatos ao apoio escolar. Em dezembro de 2015 foram apreciados 89,5 pedidos, no mesmo período de 2016 havia 93,3 mil candidatos a uma bolsa de estudos. Mas, em 2015, havia mais pedidos deferidos - 58,1 mil contra os 55,8 mil de 2016 - e muito menos pedidos a aguardar decisão.Em 2015, no mês de dezembro eram quase 18 mil os estudantes que esperavam saber se iam ou não ter bolsa, em 2016, são 25 mil com o financiamento em suspenso.