Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

272 professores nos quadros sem cumprir critérios

Fenprof exige esclarecimentos do ministério e ameaça ir para tribunal.

Por Bernardo Esteves | 08:30

O Ministério da Educação (ME) admitiu que 272 professores a contrato entraram nos quadros este ano através da vinculação extraordinária, apesar de não cumprirem o requisito de terem 4380 dias de serviço.



A denúncia é da Federação Nacional de Professores (Fenprof), que diz ter recebido uma resposta do ME na qual a tutela admite esta situação irregular.



A Fenprof tem vindo a acusar a tutela de ter deixado 713 vagas por abrir no concurso de vinculação, para o qual houve 3019 lugares.



A Fenprof enviou ao ME a lista dos 713 docentes em condições de vincular e a tutela devolveu agora um ficheiro com a explicação para cada situação.



"Na maioria dos casos, a explicação é que não cumpriam os 4380 dias de serviço. Sendo assim, nem podiam ter sido candidatos, mas foram-no e 272 até vincularam. Isto precisa de ser explicado, mas desconfio que vai acabar na barra dos tribunais ", disse ao CM Vítor Godinho, da Fenprof.



Ao CM, o ME não explicou como os 272 docentes puderam candidatar-se e frisou que vinculou " todos os docentes que se candidataram e reuniam os critérios".