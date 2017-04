320 postos de emergência em todo o país

O que achou desta notícia?







Todos os concelhos do País com corporações de bombeiros vão ficar dotados este ano com um posto de emergência médica, num total de 320, anunciou ontem o Governo.O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) vai colocar também este ano em funcionamento 24 novas ambulância e substituir 41, num total de 65 novos meios e num investimento estimado em 3,5 milhões de euros.O aumento do número de ambulâncias permitirá "mais de mil turnos de oito horas mensais", mais de 12 mil turnos por ano, segundo o presidente do INEM, Fernando Meira.