3263 professores entram para os quadros do Ministério

Por Edgar Nascimento | 18:09

O próximo ano letivo vai ter mais 3263 professores vinculados aos quadros do Ministério da Educação.



Segundo o Ministério de Tiago Brandão Rodrigues, foram esta terça-feira publicadas as listas definitivas relativas ao concurso interno (movimentação de docentes do quadro), concurso externo (vinculação através da chamada norma-travão) e concurso externo extraordinário (vinculação extraordinária).

De um total de 11820 docentes que se candidataram aos concursos externos, 443 ocuparam a vaga referente à norma-travão e 2820 a vaga de vinculação extraordinária, sendo que 199 docentes eram opositores simultaneamente aos dois concursos.

No que respeita ao concurso interno, num total de 31562 candidaturas, 11125 docentes vão poder aproximar à residência ou mudar de grupo de recrutamento. Cerca de 800 vagas para Quadro de Agrupamento/Quadro de Escola não tiveram candidatos, ficando por preencher.