3462 professores vão entrar nos quadros em setembro

O Ministério da Educação anunciou hoje 4.609 vagas para professores do quadro no âmbito do concurso interno quadrienal e cerca de 3.000 para vincular contratados, além de 443 lugares para preencher em concurso externo."Os lugares disponíveis em cada escola foram apurados na sequência de um trabalho de recenseamento detalhado" realizados pelos diretores escolares, afirma o ministério em comunicado, admitindo que foram feitos ajustes para garantir "uma gestão otimizada dos recursos humanos e das necessidades do sistema".As portarias relativas a estes concursos (regular e extraordinário) foram publicadas em Diário da República e levaram já a Federação Nacional de Professores (FENPROF) a reagir, apesar de a tutela garantir um aumento de vagas.

"Não são de desvalorizar, mas não resolvem quase nada", afirmou em comunicado a maior estrutura sindical de professores.De acordo com o ministério, os três concursos em questão terão início ainda na primeira quinzena de abril e representam um acréscimo de vagas disponíveis relativamente aos anos anteriores."O ano letivo de 2017/2018 iniciará com o corpo docente mais estabilizado e com um sistema mais ajustado às necessidades permanentes determinadas pelas escolas", lê-se no documento divulgado pela tutela.Às vagas para a vinculação extraordinária, negociada com os sindicatos no início do ano, podem concorrer professores contratados com 12 ou mais anos de serviço.Relativamente às vagas do concurso interno, a FENPROF pretende ainda fazer "uma análise mais cuidada", prometendo uma reação para sexta-feira.Os concursos de professores vão iniciar-se na próxima semana.