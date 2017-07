Termómetro chega hoje aos 40 graus

Fogueiras, queimadas ou foguetes surgem como ameaça.

A Autoridade Nacional de Proteção Civil emitiu um aviso à população sobre a existência de condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios florestais. As previsões indicam tempo quente e seco, com as temperaturas a atingirem valores superiores a 40 graus, e vento moderado. A humidade apresenta valores entre os 10 e os 30%.O índice de risco de incêndio é muito elevado e máximo na região do Algarve e em todas as regiões do Interior. As autoridades recordam que é proibida a realização de queimadas, de fogueiras para recreio ou lazer ou para confeção de alimentos.É também proibida a utilização de equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação ou à confeção de alimentos. Queimar matos cortados e amontoados é outra das restrições tal como lançamento de balões com mecha acesa ou foguetes.O perigo da exposição prolongada a valores extremos da temperatura levou, por sua vez, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a colocar sob aviso Laranja (segundo mais grave) os distritos da Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja. Devido à máxima intensidade dos raios ultravioleta é recomendado o uso de óculos de sol.