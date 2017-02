400 mil euros em obras por cada escola

O ME garante ainda que está a realizar intervenções em escolas secundárias "através de recursos do seu orçamento, retomando empreitadas interrompidas pelo anterior governo". Mas não diz o valor de investimento nem quantas escolas são.

O Ministério da Educação revelou que estão disponíveis mais 120 milhões de euros de fundos comunitários do Portugal 2020 para realizar obras em 300 escolas do 1º ciclo e do pré-escolar. Segundo a tutela, as obras "serão feitas pelas autarquias".Este número acresce às intervenções já anunciadas em 200 escolas básicas de 2º e 3º ciclo e secundárias, para as quais está já garantido um financiamento de 200 milhões de euros, também com origem em fundos comunitários. O novo pacote de 120 milhões para 300 escolas dá uma média de 400 mil euros por escola, um valor que não permite efetuar renovações profundas."Um valor de 400 mil euros por escola só dá mesmo para obras de remedeio. É preciso ter atenção, porque quando se quer acorrer a tudo as coisas podem ficar mal feitas e implicar mais despesa no futuro", afirmou ao CM Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (Andaep), recomendando critério na escolha das escolas a intervencionar. "Aplique-se o dinheiro de forma criteriosa para não acontecer o mesmo que à Parque Escolar, que fez obras em escolas menos necessitadas do que outras, como se constata pelos problemas na Alexandre Herculano".