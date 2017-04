400 novos casos de mieloma todos os anos em Portugal

Em doentes com mais de 70 anos, o transplante já não é uma opção razoável. Nestes casos, diz, "usa-se protocolos baseados em dois ou três medicamentos convencionais".

Dor nos ossos, fraturas, anemia, cansaço extremo, hemorragias e infeções sistemáticas são alguns dos sintomas do mieloma múltiplo. Trata-se de uma doença rara, que embora atinja mais homens do que mulheres, a diferença não é significativa. É mais frequente a partir dos 50 anos e é mais agressiva em doentes de raça negra. Em Portugal estima-se que surjam 400 novos casos por ano.Para o mieloma múltiplo ainda não existe uma cura. Há, porém, diversos tratamentos que permitem controlar este tipo de cancro e que melhoram significativamente a qualidade de vida do doente. "Os novos medicamentos permitem tornar uma doença fatal, numa doença crónica, aumentando a esperança média de vida em uma década", garante aoPaulo Lúcio, hematologista no Centro Clínico Champalimaud (Lisboa). No último semestre de 2016, refere o especialista nas doenças do sangue, a Agência Europeia do Medicamento aprovou quatro novos remédios para o mieloma. "São medicamentos que, além do aumento da eficácia, têm uma melhor toxicidade", explica Paulo Lúcio.Por regra, acrescenta o hematologista, os doentes terão de submeter-se a "quatro ciclos de quimioterapia, seguidos de transplante de medula óssea e depois fazem um tratamento com os novos remédios de manutenção". Tudo depende, no entanto, da fase da doença.