419 milhões para recuperar o País após incêndios florestais

População e empresas recebem maior parte dos apoios.

Por Bruno de Castro Ferreira e P.G. | 02:00

O Governo aprovou ontem medidas de pelo menos 419 milhões de euros para recuperar o País após os fogos. Mas o montante vai crescer já que falta contabilizar o valor das indemnizações que o Estado vai pagar às famílias das 113 vítimas mortais desde junho e as reparações a cargo dos municípios.



O primeiro balanço dá conta de 500 casas de primeira habitação e 300 empresas destruídas nos dias 15 e 16. Reunido em Conselho de Ministros extraordinário, em São Bento, o Governo destinou 30 milhões de euros para a recuperação das casas e 100 milhões para as empresas.



As indemnizações aos familiares das vítimas devem ser aceleradas. No prazo de 30 dias estarão definidos os critérios que permitirão aos familiares fazerem os pedidos. Os valores deverão sair do Orçamento deste ano.



As empresas afetadas podem pedir isenção ou redução das contribuições à Segurança Social. Há 13 milhões para pagar até três meses de salários aos funcionários cujas fábricas foram destruídas.



Os valores obrigam a mexer no OE2018 na especialidade. "Não haverá falta de dinheiro", afirmou António Costa, admitindo o aumento do défice previsto.



"Admito ter errado na forma como contive as emoções", disse sobre a sua gestão da tragédia.



Revoltados com falta de apoio

"Não consigo aceitar que o meu pai tenha morrido numa tragédia em que estávamos sozinhos e sem água a combater um fogo que mais parecia o diabo à solta". Maria Ferreira, de Lufreu, Penacova, está revoltada depois de ter perdido o pai, António Ferreira, 82 anos, após quatro dias no hospital.



A irmã, Delfina, critica a falta de apoio: "Continuamos sozinhos. Não veio ninguém". O Ministério da Justiça veio ontem afirmar estarem confirmadas 44 mortes. Mas dizia ter "informação verbal" de 12 mortos em Oliveira do Hospital, quando oficialmente as autoridades só confirmavam 10.



Essas duas vítimas, que podem fazer subir as mortes para 46, estão "sujeitas a confirmação". A destruição dos corpos é "muito superior" às vítimas de Pedrógão Grande.



PORMENORES

"Nada como antes"

"Nada pode ficar como antes", disse o primeiro-ministro, António Costa. "É necessário reforma profunda sem roturas" com bombeiros e forças armadas. A Autoridade Nacional de Proteção Civil terá quadro e carreira.



Estado domina SIRESP

O Governo tomará posição acionista no SIRESP (a rede de comunicações que falhou em vários fogos), podendo chegar ao seu controlo. Comprará 4 carros-satélite e promoverá programas para enterramento de cabos aéreos e limpeza de vias.



Mais sapadores

Investimento de 20 milhões de euros em cem equipas de sapadores e 50 vigilantes da natureza. Papel dos militares reforçado na patrulha, rescaldo e logística e Força Aérea com gestão de todos os meios aéreos. GIPS/GNR serão reforçados.



Alimentação do gado

O Governo vai pôr militares a distribuir alimentação para os 600 mil animais afetados pelos fogos. Os pequenos agricultores com prejuízos terão apoios até 5 mil euros e o setor florestal terá um apoio de 15 milhões.



Atrair investimento

Linha com 50 milhões para financiar em 50% novos investimentos nos concelhos afetados. Será criada uma linha de crédito de 100 milhões para apoiar compra de maquinaria.