450 mil euros para três quilómetros

Os quase três quilómetros que distam entre a rotunda da Estrada Nacional (EN) 327 na confluência com a EN109 e o viaduto da A29 são uma autêntica armadilha para condutores e peões.A EN327, que atravessa vários concelhos, é uma das principais vias de ligação entre Ovar e Santa Maria de Feira e vai para obras em janeiro, anunciou Salvador Malheiro, autarca vareiro."Está em causa uma via estruturante onde se vinham verificando acidentes com regularidade", especificou. Os trabalhos de requalificação estão orçados em 450 mil euros. A estrada não tem marcações, tem dezenas de buracos e falhas na sinalização, entre outros problemas. "Estamos a tratar da adjudicação da empreitada. A obra deve arrancar em janeiro", frisou Salvador Malheiro.