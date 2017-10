46 544 estudantes entram no Ensino Superior

Na terceira fase do concurso nacional de acesso, foram agora colocados 1602 alunos.

Por Bernardo Esteves | 00:01

Foram colocados 1602 estudantes na terceira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior público, revelou o Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior. O concurso nacional fica assim concluído, tendo sido admitidos um total de 46544 estudantes no conjunto das três fases.

No ensino universitário foram admitidos 27 817 estudantes (60% do total), enquanto nos politécnicos ingressaram 18727 (40%). Ficaram por ocupar 2569 vagas, menos 26% do que o ano passado.

Na primeira fase do concurso tinham sido colocados 44 914 estudantes, o que representou um aumento de 4,6% face ao ano passado.

Resta ainda os regimes especiais e outros concursos especiais de acesso, bem como os cursos Técnicos Superiores Profissionais. A tutela estima que este ano ingressem no superior um total de 73 mil estudantes.

Os resultados desta 3ª fase estão disponíveis no site da Direção-Geral do Ensino Superior (www.dges.gov.pt). Para os 1602 alunos agora colocados, as matrículas decorrem entre, hoje, dia 13, e a próxima quinta-feira, dia 19.