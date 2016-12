460 kg de lixo por pessoa em 2015

Em 2015, a produção de energia elétrica diminuiu 10% em relação a 2014, tendo-se verificado um aumento (19,4%) da importação de energia. A dependência do exterior aumentou para 78,3%, mais 5,9 pontos face a 2014. Do total da energia elétrica produzida em Portugal, 51,7% tem origem em fontes renováveis.



Já em relação à água para consumo humano, 99% da que vem da torneira é segura. Os maiores consumidores de água no continente são os setores agrícola (73%) e urbano (19%). Quanto à erosão costeira, a APA identifica uma linha de costa de 180 quilómetros em situação crítica, principalmente localizada no norte e centro do País.

Portugal continental produziu, em 2015, cerca de 4,52 toneladas de resíduos sólidos urbanos, ligeiramente mais do que as 4,47 registadas em 2014. Cada habitante produziu 460 kg em 2015, segundo o Relatório do Estado do Ambiente em 2016, divulgado ontem pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) – dados de 2015.No ano passado, os impostos com relevância ambiental renderam 4,35 mil milhões de euros. É o terceiro ano consecutivo em que a receita fiscal associada ao ambiente aumenta.No que diz respeito à qualidade do ar, o relatório dá conta de que em Portugal a média é boa. Houve, porém, um aumento da percentagem de dias com indicador ‘fraco/mau’: 2,2 em 2014 para 2,7 em 2015. Com índice de qualidade ‘muito bom’ também houve aumento: 10% em 2014 para 10,3% em 2015.